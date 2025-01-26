СМИ: Поврежден подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией
Подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией был поврежден в воскресенье, 26 января. Об этом сообщил латвийский портал LSM.
Отмечается, что авария произошла на участке, соединяющим латвийский Вентспилсом и шведский Готландом и компания-владелец полагает, что повреждения кабеля вызваны внешним воздействием.
По информации LSM, ВМС Латвии вышли на контакт с НАТО и направили в зону предполагаемой аварии патрульный корабль.
Ранее инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. 18 января стало известно, что военные корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря. 19 января Washington Post написала, что западные спецслужбы не подтвердили причастность РФ к повреждению кабелей. В связи с этим, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила, что Россия ждёт опровержений от тех, кто обвинял её в диверсиях с подводными кабелями в Балтийском море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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