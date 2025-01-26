СМИ: Поврежден подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией

ВС РФ освободили село Зеленое в ДНР

Госдума рассмотрит в феврале в приоритетном порядке законопроект о сдаче ОГЭ только по русскому языку и математике в пяти субъектах РФ

Посол Израиля в РФ Симона Гальперин заявила, что будет присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве

В ФРГ заявили о необходимости объявления ЧС в стране из-за наплыва нелегальных мигрантов

Политика не повлияет на выбор обладателей «Оскара» в 2025 году