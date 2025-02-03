В Швеции исключили диверсию при повреждении кабеля связи

Шведская прокуратура не видит признаков диверсии в повреждении кабеля связи между Готландом и латвийским Вентспилсом, сообщил в беседе с Dagens Nyheter (DN) старший прокурор Отдела национальной безопасности Матс Люнгквист. По его словам, расследование показало, что причиной стал инцидент с судном Vezhen, однако намеренного саботажа не было.

Люнгквист уточнил, что кабель оборвался из-за сочетания неблагоприятных погодных условий, технических неисправностей и ошибок в навигации. Судно, шедшее под мальтийским флагом, было задержано 26 января в территориальных водах Швеции и пришвартовано в районе архипелага Карлскруна.

В Швеции задержали подозреваемое в повреждении кабеля в Балтийском море судно

По данным Marine Traffic, танкер направлялся из российского порта Усть-Луга в датский Скаген. Управляет судном болгарская компания Navigation Maritime Bulgare, а владельцем, как отмечает Dagens Nyheter, является китайская госкорпорация.

Латвийские ВМС ранее сообщали о задержании танкера, шедшего в Россию из Алжира, по подозрению в причастности к повреждению кабеля. На фоне инцидента НАТО в январе объявило о начале операции Baltic Sentry с участием фрегатов, военной авиации и беспилотников для мониторинга ситуации в Балтийском море, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
ТЕГИ:ДиверсияРасследованиеШвеция

Горячие новости

Все новости

партнеры