По мнению автора, западные политики, думающие, что Кремль не достигнет своих целей, делают хорошую мину при плохой игре.

«Русские не будут побеждены — и точка. По той простой причине, что Украина значит для них на порядки больше, чем для нас», — написал обозреватель.

Он убежден, что Кремль предпримет все возможные меры, чтобы не допустить вхождение Украины в НАТО.

В ходе спецоперации на Украине Россия уже решила важную задачу, кроме защиты граждан Донбасса и денацификации Украины. С нашей страной стали считаться, как с Советским Союзом. И даже в чем-то серьезнее. Так считает заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

