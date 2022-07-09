СМИ: На Западе недооценили стремление РФ к победе на Украине
Западные государства не учли интересы России и недооценили волю РФ к победе в спецоперации на Украине. Статья обозревателя Джареда Петерсона опубликована в The American Thinker.
По мнению автора, западные политики, думающие, что Кремль не достигнет своих целей, делают хорошую мину при плохой игре.
«Русские не будут побеждены — и точка. По той простой причине, что Украина значит для них на порядки больше, чем для нас», — написал обозреватель.
Он убежден, что Кремль предпримет все возможные меры, чтобы не допустить вхождение Украины в НАТО.
В ходе спецоперации на Украине Россия уже решила важную задачу, кроме защиты граждан Донбасса и денацификации Украины. С нашей страной стали считаться, как с Советским Союзом. И даже в чем-то серьезнее. Так считает заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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