Медведев: С Россией начали считаться серьезнее, чем с СССР

«Если с тобой не считаются – дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять своё становятся существенно выше. Вот так. Именно поэтому так важно, чтобы страну уважали и с ней считались. Именно такой и должна быть Великая Россия», - написал Медведев в Telegram.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что после распада Советского союза в 1991 году Россия делала все, чтобы развивать с Украиной благоприятные межгосударственные отношения. Такое заявление Путин сделал в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Форум проходит с 15 по 18 июня.

