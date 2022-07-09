Медведев: С Россией начали считаться серьезнее, чем с СССР
В ходе спецоперации на Украине Россия уже решила важную задачу, кроме защиты граждан Донбасса и денацификации Украины. С нашей страной стали считаться, как с Советским Союзом. И даже в чем-то серьезнее. Так считает заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Если с тобой не считаются – дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять своё становятся существенно выше. Вот так. Именно поэтому так важно, чтобы страну уважали и с ней считались. Именно такой и должна быть Великая Россия», - написал Медведев в Telegram.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что после распада Советского союза в 1991 году Россия делала все, чтобы развивать с Украиной благоприятные межгосударственные отношения. Такое заявление Путин сделал в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Форум проходит с 15 по 18 июня.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 464 / сут.
Умерли
381 тыс.+49 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 787 / сут.
- Более 30 человек задержаны после драки в Москве
- В Шри-Ланке премьер-министр подтвердил готовность уйти в отставку
- Медведев: С Россией начали считаться серьезнее, чем с СССР
- В России снимут коронавирусные ограничения на пересечение границы с 15 июля
- В Шри-Ланке новым президентом станет спикер парламента
- Тайное становится явным. США и ЕС ищут дипломатический выход из конфликта на Украине
- В украинскую бригаду терробороны в Харькове включили зэков
- Захарова посмеялась над Блинкеном за призывы «изолировать» Россию на G20
- Украина отключила Запорожскую область от газоснабжения
- Недоглядели. В японской полиции раскрыли подробности охраны Абэ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru