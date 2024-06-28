СМИ: МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

По данным издания, отсрочка последовала после того, как Лондон подал заявление «друга суда» против юрисдикции МУС по этому вопросу. МУС дал Британии и другим странам время, чтобы передать свои заключения в качестве «друзей суда», то есть лиц, оказывающих содействие суду и предлагающих его вниманию информацию, которая имеет отношение к делу. Это необходимо сделать до 12 июля.

После решения Международного уголовного суда весь процесс выдачи ордеров на арест может затянуться на месяцы.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель обратился с призывом к признающим Международный уголовный суд государствам исполнить решение прокурора, который запросил выдачу ордера на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

