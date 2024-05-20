Прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
По его словам, Нетаньяху может нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности. Прокурор подчеркнул, что все стороны должны соблюдать нормы международного гуманитарного права, иначе не стоит удивляться, когда его офис будет вынужден действовать.
Также Хан потребовал выдачи ордера на арест министра обороны Израиля Йоава Галланта и трех лидеров движения ХАМАС.
Израильских и палестинских лидеров обвиняют в военных преступлениях, представителей ХАМАС также обвиняют в пытках, представителей Израиля — в морении голодом и незаконных преследованиях.
Израиль, не являющийся членом МУС, отвергает юрисдикцию суда, но палестинцы ратифицировали Римский статут, что дает МУС полномочия рассматривать ситуацию на оккупированных территориях.
Ранее, 16 мая, Нетаньяху в интервью CNBC не исключил, что израильские власти смогут завершить военные действия в секторе Газа без помощи Вашингтона. По его словам, Израиль не может допустить будущее, в котором палестинское движение ХАМАС «получит Газу», передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Даниил Медведев опустился на пятое место в рейтинге ATP
- Рособрнадзор: Выпускники прошлых лет не смогут пересдать ЕГЭ по новым правилам
- Прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля
- Второй сезон сериала The Last of Us выйдет в первой половине 2025 года
- Суд в Москве арестовал подозреваемого в изнасиловании подростка мужчину
- Суд признал законным приговор террористке Треповой
- СМИ: Юрий Куклачев вернется к репетициям во второй половине июня
- ВС РФ поразили место совещания руководства двух штурмовых бригад ВСУ
- Цены на автозапчасти в России стабилизировались с июля 2023 года
- Победителем «Новой Фабрики звезд 2024» стала Мария Гордеева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru