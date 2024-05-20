Прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля

По его словам, Нетаньяху может нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности. Прокурор подчеркнул, что все стороны должны соблюдать нормы международного гуманитарного права, иначе не стоит удивляться, когда его офис будет вынужден действовать.



Также Хан потребовал выдачи ордера на арест министра обороны Израиля Йоава Галланта и трех лидеров движения ХАМАС.

Израильских и палестинских лидеров обвиняют в военных преступлениях, представителей ХАМАС также обвиняют в пытках, представителей Израиля — в морении голодом и незаконных преследованиях.

Израиль, не являющийся членом МУС, отвергает юрисдикцию суда, но палестинцы ратифицировали Римский статут, что дает МУС полномочия рассматривать ситуацию на оккупированных территориях.

Ранее, 16 мая, Нетаньяху в интервью CNBC не исключил, что израильские власти смогут завершить военные действия в секторе Газа без помощи Вашингтона. По его словам, Израиль не может допустить будущее, в котором палестинское движение ХАМАС «получит Газу», передает RT.

