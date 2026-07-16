Если человек трудоголик, ему не стоит пытаться «излечиться», потому что это не болезнь, а способ справиться с неуверенностью в себе и тревогой. Об этом НСН рассказала руководитель центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева.

Большинство опрошенных россиян (63%) поделились, что считают себя трудоголиками, следует из результатов опроса сервиса Работа.ру. При этом доля таких женщин превышает долю мужчин — 65% против 62%. Токарева опровергла миф о том, что это негативная привычка, которую нужно искоренять, и объяснила, откуда берется желание много работать.

«Трудоголизм — это не болезнь, а способ справиться со стрессом. У нас достаточно тревожное время, и это возможность реализовать свой потенциал. Российский Трудовой кодекс и российская гигиена труда достаточно лояльна, например, по сравнению с японской, китайской или американской. И тот, кто у нас считается трудоголиком, в других странах считается обычным работником. К тому же, чем выше уровень разводов, тем больше трудоголиков. У людей появляется много свободного времени, и они не знают, чем себя занять. Это не только одиночество, это еще и внутренний перфекционизм», — рассказала она.