Песков: России не важно, кто возглавляет министерство обороны Украины

Москва отслеживает все новости, связанные с киевским режимом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Как пишет RT, он также отметил, что России не важно, кто возглавляет министерство обороны Украины. По его словам, главное, чтобы в Киеве «был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение».

«Которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию», - заключил представитель Кремля.

Он добавил, что в Киеве хорошо знают, какие необходимо принять решения.

Ранее депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что Михаила Федорова на посту главы украинского Минобороны сменит экс-глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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