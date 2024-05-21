Боррель потребовал исполнить решение МУС по аресту Нетаньяху

По его словам, мандат МУС заключается в том, чтобы преследовать согласно международному праву наиболее тяжкие преступления.

Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль категорически отвергает обвинения Международного уголовного суда в отношении Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.

