Боррель потребовал исполнить решение МУС по аресту Нетаньяху

Глава евродипломатии Жозеп Боррель обратился с призывом к признающим Международный уголовный суд государствам исполнить решение прокурора, который запросил выдачу ордера на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом он заявил в своем аккаунте в соцсети X.

Прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля

По его словам, мандат МУС заключается в том, чтобы преследовать согласно международному праву наиболее тяжкие преступления.

Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль категорически отвергает обвинения Международного уголовного суда в отношении Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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