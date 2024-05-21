Боррель потребовал исполнить решение МУС по аресту Нетаньяху
Глава евродипломатии Жозеп Боррель обратился с призывом к признающим Международный уголовный суд государствам исполнить решение прокурора, который запросил выдачу ордера на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом он заявил в своем аккаунте в соцсети X.
По его словам, мандат МУС заключается в том, чтобы преследовать согласно международному праву наиболее тяжкие преступления.
Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил, что Израиль категорически отвергает обвинения Международного уголовного суда в отношении Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru