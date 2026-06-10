Мессенджер «Макс» удален из AppGallery

Пользователи устройств китайской корпорации Huawei 9 июня сообщили об исчезновении российского мессенджера «Макс» из магазина приложений AppGallery, сообщает «Фонтанка.ру».

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Приложение более недоступно для российских пользователей, но только при включенном VPN с европейскими серверами. Для тех, у кого VPN отключен или показывает российскую локацию, «Макс» доступен и отображается на главной странице магазина.

Для пользователей вне РФ при переходе по ссылке с официального сайта мессенджера страница приложения не открывается. Также невозможно найти «Макс» через внутренний поиск в магазине Huawei. Причины удаления неизвестны.

Ранее мессенджер «Макс» пропал из магазина приложений App Store, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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