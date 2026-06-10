Роспотребнадзор: Из-за загрязнения воды, воздуха и почвы погибли более 20 тысяч россиян

Согласно данным Роспотребнадзор, который подготовил доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2025 году», больше всего смертей (12 тысяч) произошло из-за некачественной воды. По этой причине произошло 1,5 млн заболеваний. В прошлом году загрязнение воды, воздуха и почвы стало причиной около 21,6 тыс. преждевременных смертей, а количество связанных с этим заболеваний составило 2,6 млн случаев.

Ведомство указывает, что болезни, инвалидность и преждевременная смертность, связанные с состоянием окружающей среды, привели к экономическому ущербу на 188,5 млрд рублей - 0,09% от номинального ВВП РФ. При этом за последние десять лет смертность от связанных с некачественным водоснабжением болезней сократилась на треть. Смертность от рака, связанная с загрязнением воздуха, — единственный показатель, который за 10 лет не снизился. Наибольшее число таких смертей фиксируется в Забайкальском и Алтайском краях, а еще в Свердловской области.

Чаще всего загрязнение питьевой воды связывают с заболеваниями органов пищеварения - около 7 тыс. смертей. Еще около 3 тыс. человек погибли от болезней системы кровообращения, 2,1 тыс. — от злокачественных новообразований.

В 22 регионах показатели смертности по этой причине превышали среднероссийский уровень. Это такие регионы, как Карелия, Тверская, Новгородская, Амурская, Калининградская области.

Роспотребнадзор отмечает в своем докладе, что его деятельность в плане улучшения качества атмосферного воздуха, питьевой воды, почв позволяет вероятностно предотвратить 46,3 тыс. дополнительных случаев смертей и более 3 млн 360 тысяч дополнительных случаев заболеваний.

Ранее эксперт заявил, что россияне имеют право на перерасчет за некачественную воду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

