В России создают госреестр всех мобильных телефонов

Документ 9 июня во втором и третьем чтениях приняла Госдума. Согласно иниуиативе, операторы связи и уполномоченные органы, перечень которых определят, будут вносить уникальный 15-значный идентификационный номер каждого ввозимого в страну гаджета в специальную базу данных. В ней будет указано, какие из устройств готовы к использованию, а какие — под запретом.

Мобильные устройства будут «привязываться» к sim-картам: при ее оформлении граждане будут обязаны сообщать IMEI-номер гаджета, в котором карта будет использоваться, а после заключения договора в базе данных отображаться сведения о том, с какой sim-картой работает конкретное устройство.

Провайдеры не смогут выдавать sim для использования с гаджетом, если в IMEI-реестре будет значиться, что карта закреплена за другим устройством. Ввезенный нелегально или украденный гаджет попадет в «черный список» и не будет работать в российских сетях.

Желание операторов связи брать плату за внесение смартфонов в базу IMEI не ударит по карманам россиян, уже имеющих зарегистрированные телефонные номера, объяснил в интервью НСН редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.

