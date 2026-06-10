Еврокомиссия хочет заморозить до января ценовой потолок для российской нефти
Рост мировых цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке вынудил бы Европейский союз повысить потолок цен на российскую нефть, который он пересматривает раз в шесть месяцев, сообщает politico.
Чтобы не допустить такой ситуации, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время презентации 21-го пакета ограничительных мер в отношении Москвы предложила оставить потолок на прежнем уровне, который был установлен в январе на отметке $44,1 за баррель. Евродипломат отметила, что предусматривающий его фиксацию на 15% ниже рыночной цены сорта Urals раз в шесть месяцев механизм «не был рассчитан на такие рыночные потрясения, как те, что были вызваны закрытием Ормузского пролива».
Отмечается, что заморозка позволит нефтяным рынкам дать время стабилизироваться, сохранив при этом давление на доходы России».
Ранее в МИД РФ заявили, что нефть не будет поставляться в страны, поддерживающие «потолок» цен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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