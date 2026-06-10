Суд не стал принимать решения по ходатайству об УДО Василия Бойко-Великого

Объявлен перерыв до 23 июня. Суд направит запрос в СИЗО, с целью узнать точную дату окончания срока. В зале суда бизнесмен тихо молился, расставив вокруг себя иконы.

Предпринимателю вынесли два приговора: о растрате 89 млн руб. из средств банка «Кредит-Экспресс» и о хищении 2 тыс. га земли на 348 млн руб.

В 2023 году Черемушкинский суд Москвы проговорил к 6 годам и 6 месяцам колонии общего режима президента агрохолдинга «Русское молоко», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

