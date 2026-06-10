Индия и КНР впервые сначала войны в Иране требуют скидки на российскую нефть

Речь идет о портах Индии и Китая. Это происходит на фоне ослабления спроса со стороны нефтезаправочных станций в Азии. При этом партии Urals с поставкой в апреле–мае торговалась в этих странах с премией $7-$8 за баррель ‌к Brent. Зимой, после ужесточения санкций со стороны американских властей, скидки на Urals увеличивались до $10 за баррель, а летом 2025 года составляли всего $1–$3 за баррель.

Источники агентства уточняют, что в настоящее время спрос на российскую нефть упал, поскольку азиатские НПЗ перераспределяют запасы, ищут альтернативные ‌сорта и сокращают объемы переработки из-за плохой маржи. Кроме того, некоторые китайские покупатели вовсе отказались принимать российские партии с поставкой в июне.

Ранее МИД Китая раскритиковал планы Евросоюза по задержанию танкеров с нефтью России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

