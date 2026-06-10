СМИ: Депутат Новичков станет врио главы комитета Госдумы

9 июня Новичкова назначили первым зампредседателя комитета по развитию гражданского общества.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Воробьев заявил, что «на самом деле это двухходовка». По его словам, сейчас Новичков — зам, а потом уже и.о. председателя комитета.

Ранее комитет возглавляла Яна Лантратова, которая в мае была назначена уполномоченным по правам человека в России. На этом посту парламентарий сменила Татьяну Москалькову, которая занимала дольжность омбудсмена с 2016 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

