СМИ: Мир столкнется с острым дефицитом меди из-за развития ИИ

По словам финансового директора BHP Вандиты Пант, рост числа центров обработки данных и ИИ, требующих более энергоемких вычислений, может привести к росту мирового спроса на медь на 3,4 млн тонн в год к 2050 году. Указывается, что на сегодняшний день дата-центры потребляют менее 1% меди, но к 2050 году эта цифра составит 6-7%.

Согласно прогнозу, мировой спрос на медь вырастет на 72% - до 52,5 млн тонн в год к 2050 году по сравнению с 30,4 млн тонн в 2021 году.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с НСН рассказал, что алгоритмы искусственного интеллекта давно успешно применяются в различных операционных системах, включая «Аврору», передает «Радиоточка НСН».

