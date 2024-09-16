СМИ: Мир столкнется с острым дефицитом меди из-за развития ИИ
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет к усугублению проблемы нехватки меди, которая грозит миру. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на прогноз горнодобывающей компании BHP Billiton.
По словам финансового директора BHP Вандиты Пант, рост числа центров обработки данных и ИИ, требующих более энергоемких вычислений, может привести к росту мирового спроса на медь на 3,4 млн тонн в год к 2050 году. Указывается, что на сегодняшний день дата-центры потребляют менее 1% меди, но к 2050 году эта цифра составит 6-7%.
Согласно прогнозу, мировой спрос на медь вырастет на 72% - до 52,5 млн тонн в год к 2050 году по сравнению с 30,4 млн тонн в 2021 году.
Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с НСН рассказал, что алгоритмы искусственного интеллекта давно успешно применяются в различных операционных системах, включая «Аврору», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru