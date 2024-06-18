«Упор на интеллект»: Российская ОС «Аврора» давно использует алгоритмы ИИ

В российскую мобильную операционную систему «Аврора» встроят искусственный интеллект, который обеспечит автоматизацию процессов управления, оптимизацию обработки данных и улучшение пользовательского опыта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании-разработчика ОС «Ростелеком». Однако Муртазин заявил, что создания принципиально новой разработки не ожидается.

«Когда-то была популярна приставка «нано», появились наномойки, нанопрепараты. Сегодня аналогично везде пихают искусственный интеллект, это просто маркетинг. Если говорить об алгоритмах искусственного интеллекта, то в операционных системах они используются давно: для прогноза разряда батарейки, прогноза работы функции адаптивной яркости экрана и так далее. Такие алгоритмы в операционной системе «Аврора» уже присутствуют, их количество будет расти. То, что на них делается упор – правильно, поскольку это позволяет реализовать целый ряд задач», - пояснил он.

Ранее компания Apple представила новую операционную систему iOS 18. В числе главных нововведений система искусственного интеллекта Apple Intelligence, способная генерировать тексты и картинки. Она будет интегрирована с ChatGPT и встроена в компьютеры и мобильные устройства компании, напоминает «Радиоточка НСН».

