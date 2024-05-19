СМИ: Минобороны Германии запросило 3,8 млрд евро на помощь Украине

По данным издания, 15 мая глава военного ведомства Борис Писториус встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, а на следующий день – с главой Минфина Кристианом Линднером.

Запрос на выделение средств должны представить на утверждение парламента в июне. Отмечается, что министерство финансов поддержало запрос.

Ранее в ФРГ усомнились во влиянии поставок ракет Taurus на исход конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

