СМИ: Минобороны Германии запросило 3,8 млрд евро на помощь Украине

Министерство обороны ФРГ запросило у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Киеву, сообщает Bild.

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По данным издания, 15 мая глава военного ведомства Борис Писториус встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, а на следующий день – с главой Минфина Кристианом Линднером.

Запрос на выделение средств должны представить на утверждение парламента в июне. Отмечается, что министерство финансов поддержало запрос.

Ранее в ФРГ усомнились во влиянии поставок ракет Taurus на исход конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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