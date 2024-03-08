В ФРГ усомнились во влиянии поставок ракет Taurus на исход конфликта

По словам Писториуса, Германия не хочет стать воюющей стороной в украинском конфликте.



«Есть основная линия, которую мы не преступим: мы не будем воюющей стороной, поэтому Taurus пока не поставлены», — цитирует министра RT.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в своем видеообращении подчеркнул, что Североатлантический альянс не будет вступать в конфликт, поскольку не хочет полномасштабной войны между Россией и НАТО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».