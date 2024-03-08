В ФРГ усомнились во влиянии поставок ракет Taurus на исход конфликта
По мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса, Берлин не будет поставлять Киеву ракеты Taurus потому что они не повлияют на исход конфликта на Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в Хельсинки.
По словам Писториуса, Германия не хочет стать воюющей стороной в украинском конфликте.
«Есть основная линия, которую мы не преступим: мы не будем воюющей стороной, поэтому Taurus пока не поставлены», — цитирует министра RT.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в своем видеообращении подчеркнул, что Североатлантический альянс не будет вступать в конфликт, поскольку не хочет полномасштабной войны между Россией и НАТО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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