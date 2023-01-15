СМИ: Минобороны Британии опровергло сообщение СМИ о поставках вертолетов Apache Киеву
Минобороны Британии отрицает факт поставки Киеву военных вертолетов Apache, о котором сообщило издание Mirror, передает корреспондент телеканала Sky News Дебора Хейнс.
«Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна», - сообщала Хейнс в Twitter.
Уточняется, что издание уже удалило публикацию о вертолетах.
Ранее газета Mirror со ссылкой на источник в сфере обороны написала, что Великобритания после передачи Украине танков Challenger 2 намерена направить Киеву до четырех военных вертолетов Apache.
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