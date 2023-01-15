СМИ: Минобороны Британии опровергло сообщение СМИ о поставках вертолетов Apache Киеву

«Министерство обороны заявило, что статья Mirror, в которой утверждается, что Соединенное Королевство отправит боевые вертолеты Apache на Украину, неверна», - сообщала Хейнс в Twitter.

Уточняется, что издание уже удалило публикацию о вертолетах.

Ранее газета Mirror со ссылкой на источник в сфере обороны написала, что Великобритания после передачи Украине танков Challenger 2 намерена направить Киеву до четырех военных вертолетов Apache.

