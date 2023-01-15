СМИ: Лондон собирается передать Киеву до четырех вертолетов Apache

«Сначала прибудут танки. Потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие страны, входящие в НАТО, последуют примеру», — отмечает издание.

Британцы оснастят вертолеты ракетами Hellfire. Вертолеты Apache, которые получит украинская сторона, аналогичны тем, на которых служил принц Гарри в Афганистане, говорится в публикации.

По мнению собеседника издания, Украине необходимо получить более четырех вертолетов в стратегических целях. Он подчеркнул, что отправка Apache Британией стала «важным шагом с тактической точки зрения», пишет Газета.ru.

Ранее власти Великобритании официально заявили о намерении отправить Украине танки Challenger 2 . Лондон планирует передать Киеву 14 британских танков в две партии: вначале четыре, затем еще восемь.

