СМИ: Лондон собирается передать Киеву до четырех вертолетов Apache
Великобритания после передачи Украине танков Challenger 2 намерена направить Киеву до четырех военных вертолетов Apache. Об этом пишет газета Mirror со ссылкой на источник в сфере обороны.
«Сначала прибудут танки. Потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие страны, входящие в НАТО, последуют примеру», — отмечает издание.
Британцы оснастят вертолеты ракетами Hellfire. Вертолеты Apache, которые получит украинская сторона, аналогичны тем, на которых служил принц Гарри в Афганистане, говорится в публикации.
По мнению собеседника издания, Украине необходимо получить более четырех вертолетов в стратегических целях. Он подчеркнул, что отправка Apache Британией стала «важным шагом с тактической точки зрения», пишет Газета.ru.
Ранее власти Великобритании официально заявили о намерении отправить Украине танки Challenger 2 . Лондон планирует передать Киеву 14 британских танков в две партии: вначале четыре, затем еще восемь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru