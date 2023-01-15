Британия передаст Киеву 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели

Власти Великобритании передадут Киеву 14 танков Challenger 2, отмечается в стратегии Лондона по Украине.

В Британии заявили о возможной поставке Украине танков Challenger 2

Это произойдет в ближайшие недели. Лондон значительно усилит свою дипломатическую активность в мире с целью увеличения поставок вооружения Киеву со стороны союзников.

Ожидается, что за этим последуют около 30 больших самоходных гаубиц AS90, которые управляются пятью артиллеристами. В ближайшие дни Соединенное Королевство начнет обучать украинских военнослужащих тому, как использовать передаваемые им танки и гаубицы.

Британские танки Challenger 2, которые Великобритания собирается передать Украине, повлечет за собой ужесточение конфликта и увеличение числа жертв, заявили в посольстве России в Лондоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиУкраинаВеликобритания
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