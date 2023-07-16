СМИ: министр финансов США съела в Китае галлюциногенные грибы

Помощник министра подтвердил, что она ела в ресторане и очень насладилась опытом, включая блюдо из грибов. В заведение юньнаньской кухни Йеллен с командой отправилась вскоре после приземления в Пекине. Она среди прочих блюд заказала четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica, растущих в провинции Юньнань.

По словам экспертов, ученым до настоящего времени не удалось выявить конкретный компонент в составе гриба, ответственный за вызов галлюцинаций. В самом ресторане, где питалась министр, сообщили, что все подаваемые блюда готовятся качественно.

Ранее глава Минфина США призвала Китай вместе бороться с изменениями климата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

