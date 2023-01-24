Доцент биофака МГУ рассказала, какие виды грибов попадут в Красную книгу

В Красную книгу попадают макроскопические виды грибов, для которых понятны угрожающие факторы. Об этом НСН сообщила доцент кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Воронина.

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Глава Минприроды Александр Козлов анонсировал изменения в Красной книге растений и грибов в 2023-2024 годах. Об этом сообщила газета «Известия». Последняя версия списка краснокнижных растений и грибов датируется 2005 годом, напомнил министр. Воронина рассказала о том, какие грибы попадают в Красную книгу.

«Во-первых, это только макроскопические грибы, то есть только грибы с плодовыми телами. Во-вторых, это не просто редкие виды, а те, для которых относительно понятны факторы угрозы. Как правило, в Красную книгу попадают грибы, приуроченные к каким-то редким типам мест обитания. Это, например, старовозрастные луга, не подвергавшиеся антропогенной нагрузке, или определенные типы лесов, к примеру, старовозрастные леса с толстыми старыми лиственницами», — сказала Воронина.

Собеседница НСН рассказала, какие меры применяются для охраны грибов.

«Во-первых, это охрана мест их обитания. Во-вторых, грибы защищают от истребления человеком, особенно это касается тех грибов, которые используются в народной медицине, например, растущего в дубравах лакированного трутовика. Порой лекарственные грибы собирают не просто для себя, а в коммерческих целях. К тому же, существует система международных критериев. Международный союз охраны природы разработал определенные рекомендации, которых придерживается большинство стран. В новом издании Красной книги они также будут применяться к оценкам редкости видов», — добавила эксперт.

Также Воронина подчеркнула, что некоторые виды могут исключаться из Красной книги.

«Красная книга — это динамичное издание. Если в результате мониторинга видно, что вид не сокращается, а расширяется, появилось много данных о новых находках в тех регионах, где раньше он не встречался, то такие виды исключаются или изменяется их категория редкости. Например, вид считался угрожаемым, а стал просто редким. Также вид исключается, если он, например, заносный. Кстати, несколько видов в новой редакции мы предложили исключить», — отметила доцент.

Собеседница НСН перечислила виды грибов, которые ученые предложили исключить из Красной книги.

«Во-первых, это решеточник — очень красивый, ярко окрашенный гриб, но практически нигде в России он не природный. Он приезжает, например, с какими-то посадочными материалами, грунтами. В южных областях решеточник может прижиться и натурализоваться, но это не часть нашей флоры. Во-вторых, звездовик сводчатый — гриб из земляных звездочек. Накопилось очень много данных о новых находках этого гриба и о том, что он встречается повсеместно, для него нет явных факторов угрозы. В-третьих, это сетконоска сдвоенная. Еще нежелательны в Красной книге виды, например, с неясным систематическим положением, когда биологи точно не знают, что это такое: один вид, комплекс или чей-то синоним», — заключила она.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган заявил о недопустимости разрешения предпринимателям сбора определенного объема грибов и ягод без обязательной аренды участка леса, поскольку это может привести к излишней бюрократии и разграблению природных ресурсов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

