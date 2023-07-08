Глава Минфина США призвала Китай вместе бороться с изменениями климата

Как указала глава Минфина, изменение климата — главная из глобальных проблем, и Вашингтону и Пекину следует сотрудничать, чтобы «справиться с этой экзистенциальной угрозой». Йеллен напомнила, что совместная работа двух стран ранее привела к «глобальным прорывам», в том числе Парижскому соглашению по климату.

По словам министра, она и президент США Джо Байден считают, что в интересах Штатов и КНР вывести отношения на «более верный путь» и поддерживать открытые линии связи, несмотря на разногласия.

«Будучи двумя крупнейшими в мире производителями парниковых газов и крупнейшими инвесторами в возобновляемые источники энергии, мы несем вместе ответственность», — подчеркнула Йеллен, добавив, что Вашингтон и Пекин способны «возглавить процесс».

