Глава Минфина США призвала Китай вместе бороться с изменениями климата
США и Китаю следует совместно бороться с изменениями климата, сотрудничество двух стран может привести к «глобальным прорывам», заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, выступая во время своего визита в Пекин. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Как указала глава Минфина, изменение климата — главная из глобальных проблем, и Вашингтону и Пекину следует сотрудничать, чтобы «справиться с этой экзистенциальной угрозой». Йеллен напомнила, что совместная работа двух стран ранее привела к «глобальным прорывам», в том числе Парижскому соглашению по климату.
По словам министра, она и президент США Джо Байден считают, что в интересах Штатов и КНР вывести отношения на «более верный путь» и поддерживать открытые линии связи, несмотря на разногласия.
«Будучи двумя крупнейшими в мире производителями парниковых газов и крупнейшими инвесторами в возобновляемые источники энергии, мы несем вместе ответственность», — подчеркнула Йеллен, добавив, что Вашингтон и Пекин способны «возглавить процесс».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru