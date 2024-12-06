Лавров ответил на вопрос о судьбе Скрипалей

Министр напомнил, что Скрипаль и его дочь – российские граждане. «У нас есть все права согласно конвенциям, членами которых является и Великобритания, для получения информации», — указал дипломат.

Ранее стало известно, что Сергей и Юлия Скрипали отказываются являться на слушание в Великобритании по делу отравления в Солсбери из-за опасений за свою личную безопасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

