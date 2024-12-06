Лавров ответил на вопрос о судьбе Скрипалей

Британские власти до сих пор не предоставили России информацию о судьбе Сергея и Юлии Скрипалей, отравленных в Солсбери в 2018 году, сообщил журналисту Такеру Карлсону глава МИД России Сергей Лавров.

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Министр напомнил, что Скрипаль и его дочь – российские граждане. «У нас есть все права согласно конвенциям, членами которых является и Великобритания, для получения информации», — указал дипломат.

Ранее стало известно, что Сергей и Юлия Скрипали отказываются являться на слушание в Великобритании по делу отравления в Солсбери из-за опасений за свою личную безопасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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