СМИ: Скрипали отказались участвовать в расследовании отравления в Британии

Сергей и Юлия Скрипали отказываются являться на слушание в Великобритании по делу отравления в Солсбери из-за опасений за свою личную безопасность, сообщает Guardian.

По данным газеты, Скрипали считают, что они уже предоставили полиции достаточно информации, и поэтому их присутствие на заседании не является необходимым. При этом семья британки Дон Стерджес, которая, предположительно, пострадала от отравляющего вещества, заявила о желании включить Скрипалей в список возможных свидетелей.

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По информации издания, правительство Великобритании запросило жесткие меры безопасности для обеспечения слушания, включая задержку трансляции на 15 минут в случае раскрытия информации, которая может поставить под угрозу национальную безопасность.

Газета уточняет, что окончательное решение о присутствии Скрипалей на слушании еще не принято. Разбирательство начнется в октябре, передает «Радиоточка НСН».

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