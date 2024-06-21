СМИ: Скрипали отказались участвовать в расследовании отравления в Британии

Сергей и Юлия Скрипали отказываются являться на слушание в Великобритании по делу отравления в Солсбери из-за опасений за свою личную безопасность, сообщает Guardian.

По данным газеты, Скрипали считают, что они уже предоставили полиции достаточно информации, и поэтому их присутствие на заседании не является необходимым. При этом семья британки Дон Стерджес, которая, предположительно, пострадала от отравляющего вещества, заявила о желании включить Скрипалей в список возможных свидетелей.