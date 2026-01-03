По данным репортера CBS News Дженнифер Джейкобс, лидера Венесуэлы Николаса Мадуро захватили бойцы американского элитного подразделения «Дельта».

Местонахождение Мадуро и его жены неизвестно властям Венесуэлы, они требует подтверждения того, что они живы, пишет Рейтер со ссылкой на вице-президента страны Родригеса.

Замгоссекретаря США Кристофер Ландау, в свою очередь, сообщил, что Мадуро «предстанет перед правосудием за свои преступления».

Ночью 3 января США атаковали Венесуэлу. На фоне этого Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение. CBS News передавал, что во время атак США на Венесуэлу к резиденции президента в Каракасе двигалась бронетехника, на выезде из столицы образовались пробки, так как жители пытались покинуть город.

