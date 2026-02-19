«Раньше смеялись!»: Почему россияне переходят на безалкогольное вино и коктейли

Слова «безалкогольное вино» раньше не воспринимались серьезно и вызывали смех, однако сейчас пьют и его, и заменяют обычное вино коктейлями, сказал в эфире НСН Сергей Миронов.

На фоне сильного подорожания вина россияне перешли на коктейли и вообще все больше отказываются от алкоголя, заявил в интервью НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

По данным «Коммерсанта», выпуск алкогольных коктейлей по итогам 2025 года увеличился на 11,5%. Отмечается, что спрос на RTD-коктейли (Ready-to-Drink) — это общемировой тренд, однако в России эта сфера не развивалась и на рынке появились новые игроки. Миронов объяснил, что заставило людей перейти на коктейли.

«Россияне пьют и чистые напитки. При этом вино дорожает очень серьезно, и многие переходят на коктейли именно из-за этого. Вино берут меньше, при этом достаточно хорошо пошли и безалкогольные коктейли. Пошли и заменители алкоголя. Раньше смеялись при словах "безалкогольное вино", а сейчас и оно идет неплохо, и вермуты пьют безалкогольные. Вообще идет достаточно сильная тенденция к безалкогольным напиткам. Все больше людей вообще не пьет алкоголь, предпочитая что-то безалкогольное», - сказал собеседник НСН.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев ранее объяснил «Радиоточке НСН», что повышение акцизов на слабый алкоголь и слабоалкогольные коктейли подтолкнуло производителей к переходу на более «экономные» напитки вроде сидра. При этом он предупредил, что большинство сидра на нашем рынке - это концентрат, а не напиток прямого отжима, сделанный из яблок.

