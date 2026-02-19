На фоне сильного подорожания вина россияне перешли на коктейли и вообще все больше отказываются от алкоголя, заявил в интервью НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

По данным «Коммерсанта», выпуск алкогольных коктейлей по итогам 2025 года увеличился на 11,5%. Отмечается, что спрос на RTD-коктейли (Ready-to-Drink) — это общемировой тренд, однако в России эта сфера не развивалась и на рынке появились новые игроки. Миронов объяснил, что заставило людей перейти на коктейли.