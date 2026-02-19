Врач назвала головные боли в затылке возможным признаком риска инсульта
Частые головные боли в затылочной области могут свидетельствовать о повышенном риске инсульта, особенно если они возникают чаще одного раза в неделю. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила врач-реаниматолог и психолог Мария Кривега. По ее словам, тревожными признаками также могут быть шаткость походки и онемение отдельных участков тела.
Кривега отметила, что инсульт в молодом возрасте встречается редко, однако полностью исключать его нельзя. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 15% случаев приходятся на людей моложе 50 лет. Она рекомендовала до 40 лет системно работать с факторами риска, в первую очередь контролировать уровень артериального давления. Показатели выше 135/85 мм рт. ст., по ее словам, уже указывают на рост вероятности сосудистых заболеваний.
Врач также обратила внимание на атеросклероз, который может развиваться задолго до появления симптомов. При наличии в семье случаев инсульта, гипертонии или атеросклероза, а также при ожирении и курении она советует сдавать кровь на анализ. При повышенном уровне «плохого» холестерина необходимость контроля липидного профиля должна определяться врачом.
Снизить риск инсульта, по словам специалиста, помогают средиземноморская диета, не менее 150 минут аэробной нагрузки в неделю, отказ от курения и контроль массы тела. Кроме того, она рекомендовала проходить дуплексное УЗИ сосудов шеи и головы каждые 2-3 года, а при частых головных болях и эпизодах онемения — чаще, передает «Радиоточка НСН».
