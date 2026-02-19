Врач назвала головные боли в затылке возможным признаком риска инсульта

Частые головные боли в затылочной области могут свидетельствовать о повышенном риске инсульта, особенно если они возникают чаще одного раза в неделю. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила врач-реаниматолог и психолог Мария Кривега. По ее словам, тревожными признаками также могут быть шаткость походки и онемение отдельных участков тела.

Кривега отметила, что инсульт в молодом возрасте встречается редко, однако полностью исключать его нельзя. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 15% случаев приходятся на людей моложе 50 лет. Она рекомендовала до 40 лет системно работать с факторами риска, в первую очередь контролировать уровень артериального давления. Показатели выше 135/85 мм рт. ст., по ее словам, уже указывают на рост вероятности сосудистых заболеваний.