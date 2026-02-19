Россиян предупредили о схеме «брачных аферистов» с продажей жилья

Брачные аферисты убеждают женщин продать квартиру и оформить новое жилье как совместную собственность, после чего инициируют развод и получают половину имущества. Об этом сообщил NEWS.ru адвокат Даниил Лунев.

По его словам, такие мужчины быстро входят в доверие, ведут себя обходительно и осыпают комплиментами. На раннем этапе отношений они могут склонять партнершу к оформлению кредитов под залог имущества или покупке активов на ее имя. В ряде случаев женщину уговаривают продать квартиру, а затем зарегистрировать брак и приобрести новое жилье, которое будет считаться совместно нажитым имуществом.