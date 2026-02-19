Россиян предупредили о схеме «брачных аферистов» с продажей жилья
Брачные аферисты убеждают женщин продать квартиру и оформить новое жилье как совместную собственность, после чего инициируют развод и получают половину имущества. Об этом сообщил NEWS.ru адвокат Даниил Лунев.
По его словам, такие мужчины быстро входят в доверие, ведут себя обходительно и осыпают комплиментами. На раннем этапе отношений они могут склонять партнершу к оформлению кредитов под залог имущества или покупке активов на ее имя. В ряде случаев женщину уговаривают продать квартиру, а затем зарегистрировать брак и приобрести новое жилье, которое будет считаться совместно нажитым имуществом.
Лунев пояснил, что после свадьбы поведение мошенников нередко меняется. Они, по его словам, инициируют развод, после чего имущество, приобретенное в браке, делится пополам в соответствии с законом. Таким образом, мужчина получает материальную выгоду.
Эксперт добавил, что чаще всего такие схемы реализуются в одиночку. Знакомства происходят как в реальной жизни, так и через интернет. Потенциальные жертвы, по его словам, привлекаются красивыми речами и демонстрацией заботы, а затем аферисты стараются как можно быстрее переехать к женщине, передает «Радиоточка НСН».
