Демографическое меню: Как государство поможет отцам-студентам

Депутаты работают над поправками по переводу отцов-студентов на бюджетные места и обеспечению студенческих семей жильем, заявила НСН депутат Татьяна Буцкая. 

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства работает над расширением «демографического меню», в него планируется включить перевод отцов-студентов на бюджетные места, а также обеспечение социальным жильем студентов, живущих с родителями, заявила НСН первый зампред комтета Татьяна Буцкая.

К началу следующего учебного года Минобрнауки собирается обновить рекомендации для вузов о мерах поддержки студентов с детьми. Такое поручение ведомству ранее дал президент России. «Комплексная работа» в этом направлении уже ведется, пишет «Коммерсант» со ссылкой на министерство. Однако, как говорят эксперты, объем помощи сильно зависит от вуза и региона.

Часть мер уже работает, утверждает Буцкая.

«В каждом вузе должно быть единое окно для студентов по всем мерам поддержки, чтобы они не думали, куда пойти. Для ребят, которые живут в общежитиях, мы делаем семейные общежития, семейные комнаты, разрешаем в них доступ бабушкам и дедушкам. При общежитиях создаются универсады, где детишки могут подождать своих родителей, пока они учатся. Комнаты присмотра практически во всех регионах должны реализовываться. Молодая мама может перевестись с платного отделения на бесплатное», - заявила парламентарий.

Комитет по защите семьи, по словам парламентария, намерен доработать закон о помощи молодым семьям. В поправках, в частности, планируется предоставить право перевода с платного на бюджетное место молодым отцам, а также социальное жилье для студенческих семей.

«Мы очень хотим, чтобы возможность перевестись платного обучения на бюджетное место была не только для матери ребенка, но и для молодого папы. Еще надо подумать про семьи студентов, которые живут не в общежитии, но своего жилья у них нет. Живя с родителями, шанса завести семью у них нет, поскольку нет отдельного пространства. В Тамбове, например, есть дом арендного жилья, в некоторых регионах (Петербурге, Челябинске, в ХМАО) есть дома социального найма. Этот опыт надо применять, потому что для студентов это неплохой вариант. Хотя в рамках демографического меню для молодых семей есть возможность получать частичный возврат стоимости арендного жилья. Очень важно, чтобы регионы могли сочетать эти программы [поддержки студентов и молодых семей]», - рассказала Буцкая.

