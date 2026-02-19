Трамп продлил на год санкции США против России
Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год действие санкций против России, введенных в связи с ситуацией вокруг Украины. Соответствующая информация опубликована в Федеральном реестре США.
Речь идет об ограничительных мерах, принятых Вашингтоном в 2014, 2018 и 2022 годах. Эти санкции были введены в разные периоды в ответ на развитие событий на Украине и с тех пор ежегодно продлеваются решением американской администрации.
Санкционный режим США против России действует с 2014 года и был введен после событий вокруг Крыма и начала конфликта на востоке Украины. Ограничения включают блокировку активов, запрет на въезд для ряда физических лиц, а также меры в отношении российских компаний и отдельных секторов экономики.
В последующие годы санкционный список расширялся. Новые пакеты ограничений вводились в 2018 и 2022 годах, в том числе после начала специальной военной операции на Украине. Часть мер носит секторальный характер и затрагивает финансовую систему, энергетику и оборонную сферу, передает «Радиоточка НСН».
