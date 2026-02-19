Экс-принцу Эндрю может грозить тюрьма по делу Эпштейна

Британский суд может назначить реальный срок экс-принцу Эндрю, брату короля Карла III, в случае подтверждения обвинений в передаче секретных данных американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом «Газете.Ru» заявила руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева.

По ее словам, после лишения титулов и официальных полномочий Эндрю фактически является обычным подданным, поэтому к нему могут применяться общие нормы уголовного законодательства. Окончательное решение будет зависеть от оценки суда и характера переданных сведений.

Британский экс-принц Эндрю был задержан по делу Эпштейна

Ананьева отметила, что, по имеющейся информации, предполагаемая передача данных могла происходить в период, когда Эндрю занимал должность представителя по международной торговле и инвестициям. Степень секретности этих материалов предстоит установить в ходе разбирательства.

Эксперт также считает, что дело негативно скажется на уровне поддержки монархии в Великобритании, однако не приведет к ее отмене. По ее мнению, британское общество в целом сохраняет лояльность институту монархии, несмотря на критическое отношение к отдельным членам королевской семьи. При этом она допустила, что репутационные потери для династии будут значительными.

19 февраля британская полиция задержала Эндрю на фоне скандала, связанного с его контактами с Джеффри Эпштейном, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Joanna Chan / AP
ТЕГИ:Джеффри ЭпштейнВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры