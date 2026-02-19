Экс-принцу Эндрю может грозить тюрьма по делу Эпштейна

Ананьева отметила, что, по имеющейся информации, предполагаемая передача данных могла происходить в период, когда Эндрю занимал должность представителя по международной торговле и инвестициям. Степень секретности этих материалов предстоит установить в ходе разбирательства.

Эксперт также считает, что дело негативно скажется на уровне поддержки монархии в Великобритании, однако не приведет к ее отмене. По ее мнению, британское общество в целом сохраняет лояльность институту монархии, несмотря на критическое отношение к отдельным членам королевской семьи. При этом она допустила, что репутационные потери для династии будут значительными.

19 февраля британская полиция задержала Эндрю на фоне скандала, связанного с его контактами с Джеффри Эпштейном, передает «Радиоточка НСН».

