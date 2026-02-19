Батурина впервые сняли после освобождения
Бывшего вице-президента девелоперской компании «Интеко» Виктора Батурина впервые заметили на публике после выхода на свободу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным телеканала, предпринимателя увидели у стоматологической клиники. Отмечается, что на его руке было умное кольцо, способное отслеживать пульс и уровень кислорода в крови.
Батурин неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2008 году против него возбудили дело по факту угрозы убийством в адрес бывшей супруги, продюсера Яны Рудковской. В 2013 году суд признал его виновным в мошенничестве на сумму 5,5 миллиарда рублей и назначил наказание в виде лишения свободы.
В 2023 году бизнесмен получил новый срок — 6 лет по делу о мошенничестве. В январе 2026 года он вышел на свободу, отбыв половину назначенного наказания, передает «Радиоточка НСН».
