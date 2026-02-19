Батурина впервые сняли после освобождения

Бывшего вице-президента девелоперской компании «Интеко» Виктора Батурина впервые заметили на публике после выхода на свободу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, предпринимателя увидели у стоматологической клиники. Отмечается, что на его руке было умное кольцо, способное отслеживать пульс и уровень кислорода в крови.