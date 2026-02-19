Продюсер допустил рост гонорара Ефремова до 200 тысяч рублей в день

Гонорар Михаила Ефремова за съемки после освобождения может вырасти до 200 тысяч рублей за день. Об этом «Газете.Ru» сообщил продюсер Павел Рудченко, отметив, что актер остается востребованным и интерес к его участию в проектах сохраняется.

По оценке продюсера, до уголовного дела Ефремов получал около 140 тысяч рублей за съемочный день. Сейчас, на фоне аншлагов на спектакль с его участием, сумма, по мнению Рудченко, может увеличиться.

Режиссер Кальварский анонсировал новый сериал с Ефремовым

Он также выразил уверенность, что новый сериал режиссера Сергея Кальварского привлечет зрителей во многом благодаря участию Ефремова. По его словам, вокруг имени актера сохраняется высокий интерес, что может положительно сказаться на рейтингах проекта.

Сериал Кальварского находится в стадии разработки. Режиссер ранее сообщал, что Ефремов исполнит в нем главную роль положительного персонажа. Другие детали проекта пока не раскрываются, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:АктерыМихаил Ефремов

Горячие новости

Все новости

партнеры