Продюсер допустил рост гонорара Ефремова до 200 тысяч рублей в день

Гонорар Михаила Ефремова за съемки после освобождения может вырасти до 200 тысяч рублей за день. Об этом «Газете.Ru» сообщил продюсер Павел Рудченко, отметив, что актер остается востребованным и интерес к его участию в проектах сохраняется.

По оценке продюсера, до уголовного дела Ефремов получал около 140 тысяч рублей за съемочный день. Сейчас, на фоне аншлагов на спектакль с его участием, сумма, по мнению Рудченко, может увеличиться.