Шольц признал, что спор о помощи Украине привел к краху его правительства

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что причиной распада его правительства стал нерешенный вопрос о выделении дополнительных средств на поддержку Украины. Об этом он рассказал в первом после отставки интервью изданию Zeit.

По словам политика, его предложение профинансировать помощь Киеву за счет превышения лимита государственного долга, через дополнительное заимствование, не получило поддержки в коалиции. Из-за отсутствия согласия о выделении примерно 15 миллиардов евро кабинет министров, по инициативе Шольца, прекратил работу.

Шольц назвал ошибкой возможную отмену антироссийских санкций

Он отметил, что альтернатива такому решению заключалась бы либо в сокращении расходов для граждан, либо в уменьшении инвестиций, что, по его мнению, было бы ошибочным шагом.

Шольц также обратил внимание на ироничность ситуации: уже после выборов и принятия поправок к конституции Германия получила возможность направить около 500 миллиардов евро на инфраструктуру и столько же — на оборону. Новый кабинет под руководством Фридриха Мерца, несмотря на бюджетный кризис, планирует увеличить объём помощи Украине на 2026 год до 11,5 миллиарда евро, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаГерманияШольц

