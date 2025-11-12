Шольц признал, что спор о помощи Украине привел к краху его правительства

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что причиной распада его правительства стал нерешенный вопрос о выделении дополнительных средств на поддержку Украины. Об этом он рассказал в первом после отставки интервью изданию Zeit.

По словам политика, его предложение профинансировать помощь Киеву за счет превышения лимита государственного долга, через дополнительное заимствование, не получило поддержки в коалиции. Из-за отсутствия согласия о выделении примерно 15 миллиардов евро кабинет министров, по инициативе Шольца, прекратил работу.