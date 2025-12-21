СМИ: Мерц оказался в изоляции из-за позиции по активам России

Провал плана по использованию замороженных активов России, который лоббировал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, серьёзно ударил по его репутации, сообщает Berliner Zeitung.

По данным издания, Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров. Эта неудача не только нанесла урон его авторитету внутри страны и в Евросоюзе, но и ослабила роль Германии в сложных переговорах о дальнейшей финансовой помощи Украине.

Ранее стало известно, что Мерц планирует передать Украине активы Центробанка России, заблокированные в немецкой юрисдикции, в рамках общеевропейской схемы поддержки Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

