По данным издания, Мерц оказался в изоляции среди европейских лидеров. Эта неудача не только нанесла урон его авторитету внутри страны и в Евросоюзе, но и ослабила роль Германии в сложных переговорах о дальнейшей финансовой помощи Украине.

Ранее стало известно, что Мерц планирует передать Украине активы Центробанка России, заблокированные в немецкой юрисдикции, в рамках общеевропейской схемы поддержки Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

