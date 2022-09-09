СМИ: Меган Маркл не поехала к королеве Елизавете II

Принц Гарри поехал в Шотландию в замок Балморал, где находится королева Елизавета II, без своей супруги Меган Маркл, сообщает РБК.

Смерть Елизаветы II: в гимне Великобритании поменяют слова

Она осталась в Лондоне вместе с двумя детьми. Принц Уильям также отправился в Балморал без своей супруги. Принц Гарри и Меган Маркл живут в США, но на днях вернулись в Великобританию для участия в церемонии вручения наград WellChild Awards.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования новому королю Великобритании Карлу III в связи со смертью Елизаветы II.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Wikimedia Commons
ТЕГИ:Елизавета IIМеган Маркл
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры