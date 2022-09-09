СМИ: Меган Маркл не поехала к королеве Елизавете II
Принц Гарри поехал в Шотландию в замок Балморал, где находится королева Елизавета II, без своей супруги Меган Маркл, сообщает РБК.
Она осталась в Лондоне вместе с двумя детьми. Принц Уильям также отправился в Балморал без своей супруги. Принц Гарри и Меган Маркл живут в США, но на днях вернулись в Великобританию для участия в церемонии вручения наград WellChild Awards.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет.
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования новому королю Великобритании Карлу III в связи со смертью Елизаветы II.
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