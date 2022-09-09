СМИ: Меган Маркл не поехала к королеве Елизавете II

Она осталась в Лондоне вместе с двумя детьми. Принц Уильям также отправился в Балморал без своей супруги. Принц Гарри и Меган Маркл живут в США, но на днях вернулись в Великобританию для участия в церемонии вручения наград WellChild Awards.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования новому королю Великобритании Карлу III в связи со смертью Елизаветы II.

