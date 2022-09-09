Смерть Елизаветы II: в гимне Великобритании поменяют слова

Речь идет о замене слова queen на king в строке «Боже, храни королеву». По данным телеканала, теперь фраза будет звучать как «Боже, храни короля» (God Save the King).

В Великобритании начался период национального траура, который продлится десять дней в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Новым монархом после её смерти стал принц Чарльз.

