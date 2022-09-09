Смерть Елизаветы II: в гимне Великобритании поменяют слова
9 сентября 202200:02
Гимн Великобритании будет обновлен после смерти королевы Елизаветы II, сообщает CBS News.
Речь идет о замене слова queen на king в строке «Боже, храни королеву». По данным телеканала, теперь фраза будет звучать как «Боже, храни короля» (God Save the King).
В Великобритании начался период национального траура, который продлится десять дней в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Новым монархом после её смерти стал принц Чарльз.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru