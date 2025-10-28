СМИ: Без выплаты в $1 трлн Илон Маск может уйти из Tesla
Бизнесмен, генеральный директор автопроизводителя Tesla Илон Маск может покинуть компанию, если акционеры не проголосуют за выплату ему компенсационного пакета почти на $1 трлн. Об этом сообщает CNBC News со ссылкой на председателя совета директоров Tesla Робин Денхолм.
По данным телеканала, глава совета предупредила об этом в своем письме акционерам в преддверии ежегодного собрания 6 ноября.
«Без Илона Tesla может потерять значительную стоимость, поскольку нашу компанию могут перестать оценивать по тому, чем мы стремимся стать», - указала Денхолм.
Она назвала Илона Маска ключом к будущему Tesla, которая выходит за рамки автопроизводителя и уделяет больше внимания полному автопилоту и роботам Optimus.
Акционеры должны одобрить предложение о выплате до 5 ноября. Компенсационный пакет позволит Маску увеличить долю в организации примерно до 25%.
Ранее бизнесмен объявил, что Tesla создаст миллионную армию человекоподобных роботов Optimus, пишет 360.ru.
