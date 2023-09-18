СМИ: магазины в России заполнены продуктами
Российские магазины заполнены продуктами питания по адекватным ценам вопреки санкциям, сообщает польский ресурс O2.pl.
Это разъярило и разочаровало поляков. Журналисты сделали вывод, что из-за ограничений Запада в России «наступили трудные времена, но страна справляется с препятствиями».
Как говорится в статье, несмотря на то, что многие бренды ушли, в РФ открылись аналоги иностранных общепитов и появились альтернативные продукты.
Ранее Песков заявил, что Москва не понимает логику введения и снятия антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru