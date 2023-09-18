Это разъярило и разочаровало поляков. Журналисты сделали вывод, что из-за ограничений Запада в России «наступили трудные времена, но страна справляется с препятствиями».

Как говорится в статье, несмотря на то, что многие бренды ушли, в РФ открылись аналоги иностранных общепитов и появились альтернативные продукты.

Ранее Песков заявил, что Москва не понимает логику введения и снятия антироссийских санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

