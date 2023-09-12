ВТО: Санкции против РФ ударят по большинству экономик мира

Санкции против России могут оказать негативное влияние на большинство экономик, говорится в отчете Всемирной торговой организации за 2023 год.

В ВТО отметили, что сложности в двусторонней торговле могут замедлить рост ВВП в странах, которые не были готовы к новым реалиям. Также в организации отметили, что на мировую экономику значительно влияет напряженность в отношениях между Китаем и США.

Путин призвал бизнесменов вкладывать капиталы в России

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что объемы заработанных Россией средств вдвое превысили размер замороженных на Западе золотовалютных резервов страны. Отмечается, что российские международные резервы в июле выросли на 1,3%. К 1 августа их объем составил $589,966 млрд. При этом глава государства отметил, что такое решение Запада только подорвало доверие к тем, кто это делает, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ТорговляВТОСанкции Против России

Горячие новости

Все новости

партнеры