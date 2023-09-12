ВТО: Санкции против РФ ударят по большинству экономик мира

Санкции против России могут оказать негативное влияние на большинство экономик, говорится в отчете Всемирной торговой организации за 2023 год.

В ВТО отметили, что сложности в двусторонней торговле могут замедлить рост ВВП в странах, которые не были готовы к новым реалиям. Также в организации отметили, что на мировую экономику значительно влияет напряженность в отношениях между Китаем и США.