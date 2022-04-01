СМИ: Лондон против раннего мира между РФ и Украиной

Власти Великобритании опасаются, что Вашингтон, Париж и Берлин подтолкнут Киев к тому, чтобы он пошел на «значительные уступки» в мирных переговорах с Москвой, пишет The Times со ссылкой на собеседников.

Эрдоган вновь предложил организовать встречу президентов РФ и Украины

По данным газеты, эта тема обсуждалась в ходе разговора премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным высокопоставленного источника издания в британском правительстве, у Лондона есть опасения, что его союзники «слишком стремятся» к скорейшему заключению мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Ранее представитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что прошедшие в Турции переговоры с украинской стороной были конструктивными и предложения Киева будут рассмотрены в ближайшее время. Он также отметил, что встреча Зеленского и Путина станет возможна после того, как будет подготовлен договор.

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