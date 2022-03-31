Эрдоган вновь предложил организовать встречу президентов РФ и Украины
Турецкий лидер Тайип Эрдоган вновь предложил организовать встречу президентов РФ и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.
Предложение Эрдоган повторил в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он, в частности, отметил, что переговоры делегаций двух стран в турецкой столице «придали значимый импульс».
Ранее представитель российской делегации Владимир Мединский заявил, что прошедшие в Турции переговоры с украинской стороной были конструктивными и предложения Киева будут рассмотрены в ближайшее время. Он также отметил, что встреча Зеленского и Путина станет возможна после того, как будет подготовлен договор.
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