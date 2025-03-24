СМИ: Лондон поторопился с планами по отправке миротворцев на Украину

Они считают, что никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Поэтому сейчас разговоров об этом меньше, чем о самолетах и ​​кораблях, которые не требуют базирования на Украине.

При этом Россия и США не поддерживают идею коалиции, возглавляемой Великобританией.

Ранее стало известно, что на Западе обсуждается идея отправить на Украину два миротворческих контингента, первый из которых будет составлен из представителей азиатских и южноамериканских стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

