СМИ: Лондон поторопился с планами по отправке миротворцев на Украину

Военные Великобритании назвали политическим театром планы главы правительства Кира Стармера по отправке на Украину миротворцев «коалиции желающих», сообщает Telegraph.

Зеленский отверг идею миротворческой миссии ООН на Украине

Они считают, что никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Поэтому сейчас разговоров об этом меньше, чем о самолетах и ​​кораблях, которые не требуют базирования на Украине.

При этом Россия и США не поддерживают идею коалиции, возглавляемой Великобританией.

Ранее стало известно, что на Западе обсуждается идея отправить на Украину два миротворческих контингента, первый из которых будет составлен из представителей азиатских и южноамериканских стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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