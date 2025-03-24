СМИ: Лондон поторопился с планами по отправке миротворцев на Украину
Военные Великобритании назвали политическим театром планы главы правительства Кира Стармера по отправке на Украину миротворцев «коалиции желающих», сообщает Telegraph.
Они считают, что никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Поэтому сейчас разговоров об этом меньше, чем о самолетах и кораблях, которые не требуют базирования на Украине.
При этом Россия и США не поддерживают идею коалиции, возглавляемой Великобританией.
Ранее стало известно, что на Западе обсуждается идея отправить на Украину два миротворческих контингента, первый из которых будет составлен из представителей азиатских и южноамериканских стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Лондон поторопился с планами по отправке миротворцев на Украину
- Госдума: Россияне могут получить девять дней отдыха в майские праздники
- Экономист Сакс: Правительство Зеленского может оказаться вне власти
- В России может появиться новая мера поддержки молодых родителей
- Пушков: ФРГ хочет превратить страну в «Четвертый рейх»
- ХАМАС заявило о гибели члена политбюро движения при ударе Израиля
- Певец Девятов призвал уехавших артистов покаяться
- Полиция жестко разогнала участников акции протеста в Стамбуле
- Во Владивостоке на стоянке сгорели десятки автомобилей
- Собаки напали на подростков и юношу на Кубани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru