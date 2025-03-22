На Западе обсуждается отправка на Украину миротворцев из Азии и Южной Америки

Согласно газете, первый контингент будет размещен на российско-украинской границе, а второй контингент из числа стран, входящих в «коалицию желающих» - на западной границе Украины с Польшей, Болгарией, Словакией и, возможно, Венгрией.

Как сообщает Repubblica, миротворческий контингент под эгидой ООН задействует солдат из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии.



Ранее издание Welt am Sonntag сообщило, что Китай обсуждает участие в миротворческих силах на Украине после завершения украинского конфликта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

