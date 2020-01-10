СМИ: Лондон готовит санкции в отношении россиян

Великобритания намерена вводить санкции в отношении иностранных граждан, причастных к нарушениям прав человека. Как сообщает RT со ссылкой на Financial Times, по ограничительные меры могут попасть, в том числе россияне. Издание подчеркивает, что Лондон намерен вводить санкции независимо от решения Евросоюза.

Отмечается, что о новом режиме министр иностранных дел Доминик Рааб готовится объявить в феврале. К этому же времени Лондон подготовит список лиц, чьи активы предполагается заморозить.