Антироссийские санкции станут жестче после Brexit

Беляев отметил, что согласно исследованиям, около 43 процентов компаний ждут негативных для себя последствии после выхода Британии из Евросоюза. Дипломат добавил, что в этом году объем европейских сделок британских предприятий достиг десятилетнего минимума, пишет RT.

Ранее Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании. Новые выборы стали единственным шансом Британии сдвинуть вопрос Brexit с мёртвой точки, заявила в эфире НСН старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк. По её словам, именно поэтому за такое решение проголосовало большинство парламентариев.

