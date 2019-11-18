Антироссийские санкции станут жестче после Brexit
Выход Великобритании из состава Евросоюза может привести к ужесточению санкций против компаний России. С таким заявлением выступил глава Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев. Он уточнил, что Brexit скажется на мировой экономике, пишут РИА Новости.
Беляев отметил, что согласно исследованиям, около 43 процентов компаний ждут негативных для себя последствии после выхода Британии из Евросоюза. Дипломат добавил, что в этом году объем европейских сделок британских предприятий достиг десятилетнего минимума, пишет RT.
Ранее Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании. Новые выборы стали единственным шансом Британии сдвинуть вопрос Brexit с мёртвой точки, заявила в эфире НСН старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк. По её словам, именно поэтому за такое решение проголосовало большинство парламентариев.
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